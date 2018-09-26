بالفيديو.. ” سعد الخثلان ” يوضح حكم من أسقطت جنينها وهو في الشهر الثاني

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم من أسقطت جنينها وهو في الشهر الثاني.

وقال الخثلان خلال مشاركته في برنامج ” يستفتونك ” : قبل الشهر الرابع يجوز خاصة إذا كان هناك مصلحة من ذلك لأن الجنين يكون نطفة، إذا كان في طور العلقة والمضغة فلا تنفخ فيه الروح فلا زال جسد بدون روح ولا يعتبر إنسان.

وأضاف الخثلان : وإذا بلغ الجنين الشهر الرابع ينفخ فيه الروح فإجهاده يعتبر قتل نفس وهذا لايجوز إجهاده.