بالفيديو.. ” سعد الخثلان ” يوضح حكم من أسقطت جنينها وهو في الشهر الثاني
أوضح الشيخ سعد الخثلان، اليوم الأربعاء، حكم من أسقطت جنينها وهو في الشهر الثاني.
وقال الخثلان خلال مشاركته في برنامج ” يستفتونك ” : قبل الشهر الرابع يجوز خاصة إذا كان هناك مصلحة من ذلك لأن الجنين يكون نطفة، إذا كان في طور العلقة والمضغة فلا تنفخ فيه الروح فلا زال جسد بدون روح ولا يعتبر إنسان.
وأضاف الخثلان : وإذا بلغ الجنين الشهر الرابع ينفخ فيه الروح فإجهاده يعتبر قتل نفس وهذا لايجوز إجهاده.
#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان
الشيخ #عبدالله_الدريس@saad_alkhathlan
حكم من أسقطت جنينها وهو في الشهر الثاني ؟ https://t.co/R3zhPcxcVA pic.twitter.com/C70GCQslLP
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 26, 2018
ابن البلد[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 1 ساعة
جزيت خيرا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54788 ] نشر منذ 32 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,
,, منكم نستفيد ,,