شركة التموين العربي للأطعمة توفر 8 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التموين العربي للأطعمة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة والدبلوم بعدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية، مبينة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى موظف خدمات ضيافة (عدد 4 وظائف)،و شيف حفلات (عدد 4 وظائف).

وأضافت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2018م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .