ضاحي خلفان: تجاهلوا قطر يا أبناء دول التحالف
نشر الفريق ” ضاحي خلفان تميم ” نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” داعيًا فيها المواطنين بدول التحالف العربي تجاهل دويلة قطر وعدم الحديث عنها.
وقال ” خلفان ” في تغريدته: ” إلى أبناء دول التحالف العربي لا داعي للحديث عن قطر لعدم الأهمية، تجاهلوا قطر يا أبناء دول التحالف العربي، جدًا جدًا جدًا صغيرة، ودعوها مع ماما شريفة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54788 ] نشر منذ 1 ساعة
صح الكلام ,,
شالوم[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 9 دقائق
أربع دول فقط لاغير .