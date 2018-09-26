ضاحي خلفان: تجاهلوا قطر يا أبناء دول التحالف

أبو ظبي(صدى):

نشر الفريق ” ضاحي خلفان تميم ” نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” داعيًا فيها المواطنين بدول التحالف العربي تجاهل دويلة قطر وعدم الحديث عنها.

وقال ” خلفان ” في تغريدته: ” إلى أبناء دول التحالف العربي لا داعي للحديث عن قطر لعدم الأهمية، تجاهلوا قطر يا أبناء دول التحالف العربي، جدًا جدًا جدًا صغيرة، ودعوها مع ماما شريفة ” .