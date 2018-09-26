شركة موبايلي توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في مدينة الرياض، مبينة أنَّ الوظائف المتاحة وفق مسميات أخصائي تنفيذ تمويل المعاملات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، مدير إدارة السيولة والإسقاطات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة)،و مدير عام التمويل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة، والتجارة)، ومدير تخطيط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتسليم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة تكنولوجيا المعلومات)، أو أي مجال مشابه.

وأكدت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2018م، مشيرة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول هنـــــا..