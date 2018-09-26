بالصور.. النصر يواصل استعداداته لمباراة الجزيرة الإماراتي

نواف السالم(صدى):

واصل فريق نادي النصر، اليوم الأربعاء، استعداداته لمباراة الجزيرة الإماراتي في إياب دور الـ32 لكأس زايد للأندية الأبطال.

انطلقت التدريبات اليوم باجتماع للمدير الفني ” دانييل كارينيو ” مع اللاعبين أوضح لهم برنامج الفريق في المباراة القادمة، وركز الجهاز الفني في بداية التدريب على الجوانب اللياقية المتنوعة.

وطبق ” كارينيو ” عدد من الجمل التكتيكية من خلال تدريبات تعتمد على دقة وسرعة التمرير في مساحات صغيرة، واختتم مدرب الفريق التدريب بمناورة كروية.