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بالصور.. النصر يواصل استعداداته لمباراة الجزيرة الإماراتي

بالصور.. النصر يواصل استعداداته لمباراة الجزيرة الإماراتي
نواف السالم(صدى):

واصل فريق نادي النصر، اليوم الأربعاء، استعداداته لمباراة الجزيرة الإماراتي في إياب دور الـ32 لكأس زايد للأندية الأبطال.

انطلقت التدريبات اليوم باجتماع للمدير الفني ” دانييل كارينيو ” مع اللاعبين أوضح لهم برنامج الفريق في المباراة القادمة، وركز الجهاز الفني في بداية التدريب على الجوانب اللياقية المتنوعة.

وطبق ” كارينيو ” عدد من الجمل التكتيكية من خلال تدريبات تعتمد على دقة وسرعة التمرير في مساحات صغيرة، واختتم مدرب الفريق التدريب بمناورة كروية.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2063 ] نشر منذ 15 دقيقة

بالتوفيق للعالمي ،،

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