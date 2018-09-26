بالفيديو.. الاتحاد يتعادل مع الوحدة و يحصد أول نقطة له في الدوري

ماجد محمد(صدى):

حصد فريق الاتحاد، اول نقطة له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعادله مع الوحدة بهدفين مقابل هدفين، مساء اليوم.

وأحرز إيمري كولاك لاعب الوحدة، أول هدف في المباراة في الدقيقة الـ34، قبل أن يتعادل العرياني لفريقه في الدقيقة الـ53.

وتقدّم الاتحاد بأقدام فيلانويفا في الدقيقة الـ58، قبل أن يحرز ريناتو شافيز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الـ60.

وبهذه النتيجة، يحصد الاتحاد أول نقطة له في الدوري ويتقدم إلى المركز الـ14، كما يحتل الوحدة المركز السادس في المسابقة برصيد 6 نقاط.

📹 الهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب ايميري كولاك في الدقيقة 33

الاتحاد 0 : 1 الوحدة#الاتحاد_الوحدة#دوري_بلس pic.twitter.com/8sQMnFKHP8 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 26, 2018

📹 الهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب عبدالعزيز العرياني في الدقيقة 52

الاتحاد 1 : 1 الوحدة#الاتحاد_الوحدة#دوري_بلس pic.twitter.com/EtWfKIidJ3 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 26, 2018

📹 الهدف الثاني لنادي #الاتحاد سجله اللاعب كارلوس فيلانويفا في الدقيقة 57

الاتحاد 2 : 1 الوحدة#الاتحاد_الوحدة#دوري_بلس pic.twitter.com/pqOf7HfOdl — دوري بلس (@dawriplusksa) September 26, 2018