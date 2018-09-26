4 سيدات لأول مره في قيادة صحة الطائف

حسين العلي(صدى):

كلفت صحة الطائف اربع سيدات في مراكز قيادية جاء ذلك ضمن 22 تكليف اصدرها مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المونس شملت تجديد الدماء الادارية في عدد من المواقع فيما اصدر 57 قرار تجديد لقيادات في مواقعهم وذلك بعد اعتماد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير عدد من مساعدي ومدراء مستشفيات بصحة الطائف وجاءت قرارات التكليف على النحو التالي:

مطر عطية الزهراني المساعد للموارد البشرية

أحمد محمد القرني المساعد المالي والإداري

المهندس بندر غرمان الشهري المساعد للشؤون الهندسية

الدكتورة لمياء محمد الزبيدي المساعد الخدمات العلاجية

الدكتورة أمل حسين الفيفي المساعد للصحة العامة

نبيه ناصر الذيابي مدير لمستشفى ظلم

أحمد طاحوس الغامدي مدير لمستشفى تربه

عبدالله حديجان العتيبي مديرا لمستشفى المويه

مصلح بريك الشمراني مدير مكتب مدير الشؤون الصحية

عايشة عمير السفياني مكتب مدير الصحة

عالية أحمد الخيبري مكتب مدير الصحة

علي صداد الزهراني مكتب مدير الصحة

تركي السواط مدير لإدارة الأسرة

عبدالله يحيى المخمشي مدير لإدارة التمريض

عبدالملك عبدالجبار السالمي مديرا لإدارة الصحة النفسية والإجتماعية

عمر حامد السليماني مدير لإدارة التدريب والإبتعاث

عبدالله عمران الثمالي مدير لإدارة المشتريات

أيمن محسن الحارثي مدير لمركز الإتصال الموحد

سعاد بريك الطلحي مديرا لمركز صحي غرب نخب

ماجد تناضب النفيعي مديرا لمركز صحي وج

أمل صالح اليامي مديرا لمركز صحي السلامة

بندر سعود المالكي سكرتير الهيئة الطبية العامة

فيما توحدت قرارات التمديد للعام الحالي لعدد من القيادات التي وافق مدير الصحة في الطائف على التمديد لهم لعام جديد وفق التالي :

متعب مسفر الجعيد المساعد للإمداد

د. عبدالسلام الشهري المساعد للتخطيط

فواز الزايدي المساعد للخدمات الطبية المساندة

محمد محسن الغشمري المساعد لتقنية المعلومات

محمد أحمد القرني مديرا لإدارة خدمات الموارد البشرية

سلمان عوض الحارثي مدير لإدارة الموارد الذاتية

د. فؤاد حسن الثبيتي مديرا لإدارة طب الأسنان

د. علي حسن الزهراني مديرا لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي

مبارك راشد اليامي مديرا لمجمع الملك فيصل الطبي

طارق مطلق الروقي مديرا لمستشفى الأطفال

جمال عقاب الثقفي مديرا لمستشفى الصحة النفسية

عطية جابر المالكي مديرا لمستشفى القريع بني مالك

فهد سعود الحارثي مديرا لمستشفى ميسان

مرزوق محسن النفيعي مديرا لمستشفى السحن

عائض عوض الحارثي مديرا لمستشفى قيا

محمد شجاع السبيعي مديرا لمستشفى الخرمة

سرحان العتيبي مديرا لمستشفى المحاني

ياسر خشمان العتيبي مديرا لمستشفى أم الدوم

بندر مفلح النفيعي مستشار مدير الشؤون الصحية¬¬

عوضه مشعل العلياني مستشار مدير الشؤون الصحية

خالد عويمر العمري ضابط اتصال

عبدالرحيم احمد المالكي مدير إدارة المشاركة المجتمعية

دخيل الله محيسن الحارثي مدير إدارة الخدمات

دخيل الله حسين الثقفي مدير لإدارة مكافحة التدخين

معن العوفي مدير إدارة الميزانية

فيصل سالم الجهني مدير إدارة الاتصالات الإدارية

محمد عبدالله القرني مدير إدارة مراقبة المخزون

محمد عبدالله الثبيتي مدير إدارة قياس الأداء

خديجة حسني المتعاني مدير إدارة خدمات الموارد البشرية

نبيل محمد الثبيتي مدير إدارة البحوث والدراسات

تركي محمد دغريري مدير إدارة تعزيز الصحة

عبدالمجيد أحمد السفياني مدير إدارة الصحة المدرسية

سامي مسفر الثبيتي مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية

متعب سعيد المالكي مدير إدارة صحة البيئة

سعيد محمد الغامدي مدير إدارة شؤون المراكز

بندر محمد الغريبي مدير إدارة الطب البديل

تركي الأسمري مدير إدارة التوعية الدينية

منصور محمد الشهري مدير إدارة التنسيق الطبي

منصور مساعد الزهراني مدير إدارة التأهيل

صالح سعد العنزي مدير إدارة المراكز المتخصصة

عبدالعزيز سعيد الزهراني مدير إدارة خدمات الأشعة

سعيد محمد الزهراني مدير إدارة الطب الشرعي

عبدالرحمن ثلاب الثبيتي مدير إدارة التموين

أحمد سفر الوقداني مدير إدارة المستودعات

ماجد نياز مدير إدراة الأمن والسلامة

عبدالله مسفر الخثعمي مدير إدارة الاستثمار

د. رابح عبدالعزيز الجهني مدير إدارة الالتزام

هادي الشهري مدير إدارة إدارة تجربة المريض

خالد محمد الثبيتي مدير مكتب المشاريع ومركز الإبداع

سعيد عبدالله الزهراني مدير إدارة الطوارئ

سعيد يحيى الزهراني مدير إدارة مكافحة العدوى

تركي عبيد الذيابي مدير إدارة الشؤون القانونية

فهيد شاكر العبدلي مدير إدارة الجودة

عبدالهادي جود الله الربيعي مدير ادارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية المتحدث الرسمي

والذي من جهته تمنى للمكلفين الجدد التوفيق في اداء مهامهم المناطة مشيرا ان هذه القرارات شملت اربع سيدات لأول مره في مواقع قياديه وتضمنت تمديد فترة عمل 57 قيادي لسنة جديدة فيما كلف 22 قيادي لتجديد الدماء في بعض المواقع مؤكدا ان التغيير بهدف الإستفادة من كافة القدرات في شتى المواقع وتجديد القيادات لأكمال مسيرة سابقيهم ممن تكلفوا في مواقع جديده والاستفاده من الجميع في مواقع اكثر ملائمه.