بالفيديو.. صاعقة رعدية بالقرب من الكعبة المشرفة

نايف السالم(صدى):

شهدت باحة الحرم المكي الشريف، اليوم الأربعاء، صاعقة رعدية بالقرب من الكعبة المشرفة.

ونشر حساب مركز العاصفة على موقع ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوثق الصاعقة الرعدية بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة مصاحبة للعاصفة على مكة المكرمة.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قد حذرت رواد طريق مكة المكرمة-الطائف من هطول أمطار غزيرة.

كما توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة منها العاصمة المقدسة.