بالفيديو.. صاعقة رعدية بالقرب من الكعبة المشرفة
شهدت باحة الحرم المكي الشريف، اليوم الأربعاء، صاعقة رعدية بالقرب من الكعبة المشرفة.
ونشر حساب مركز العاصفة على موقع ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوثق الصاعقة الرعدية بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة مصاحبة للعاصفة على مكة المكرمة.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قد حذرت رواد طريق مكة المكرمة-الطائف من هطول أمطار غزيرة.
كما توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة منها العاصمة المقدسة.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظ المسلمين
جعلها الله امطار خير وبركة