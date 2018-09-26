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بالفيديو.. صاعقة رعدية بالقرب من الكعبة المشرفة

بالفيديو.. صاعقة رعدية بالقرب من الكعبة المشرفة
نايف السالم(صدى):

شهدت باحة الحرم المكي الشريف، اليوم الأربعاء، صاعقة رعدية بالقرب من الكعبة المشرفة.

ونشر حساب مركز العاصفة على موقع ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوثق الصاعقة الرعدية بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة مصاحبة للعاصفة على مكة المكرمة.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، قد حذرت رواد طريق مكة المكرمة-الطائف من هطول أمطار غزيرة.

كما توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة منها العاصمة المقدسة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحفظ المسلمين
جعلها الله امطار خير وبركة

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