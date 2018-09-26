بالصور.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثين منفصلين بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

وقع، اليوم الأربعاء، حادثين منفصلين بمنطقة الباحة ما أسفر عن وفاة شخص، وإصابة 3 آخرين بإصابات متوسطة وخطيرة، وقد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وصرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأنه وقع حادث تصادم بعد عصر اليوم الاربعاء وبالتفصيل أكد الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 17:14م بعد عصر هذا اليوم عن حادث تصادم الموقع كرى بالتحديد طريق الحمضه بمحافظة العقيق وتم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع أتضح بوجود حالة وفاه واحده بالموقع و اصابه خطيره تم التعامل مع الاصابه اسعافياً بالموقع وتحولت الحاله cbr وتم عمل لها الانعاش القلبي الرئوي حتى وصولها لمستشفى العقيق العام .

وافاد الزهراني ايضاً عن حادث آخر بأنه ورد بلاغ عن حادث انقلاب في تمام الساعه 17:38م الموقع المخواه – بعد اصايل باتجاه المضيلف تم توجية فرقة اسعافيه للموقع وعند وصول الفرقه اتضح بوجود اصابتين في الموقع اصابه متوسطه و اصابه خطيره تم التعامل الاصابات اسعافياً بالموقع وبعد ذلك نقلت لمستشفى المخواه العام .