شقيق أمير قطر يشيد بخطاب ” تميم ” في الأمم المتحدة بكلمات مثيرة للسخرية.. وآل الشيخ يعلق
نشر جوعان بن حمد نجل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صورة لأمير قطر ” تميم ” أثناء إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيدا بكلمته ووصفها كالابل صوته كالرعد ، حيث قال في عباراته المثيرة ”بعيرنا الهادر مكول وعقّار والا التوى بركاب بدوً كسرها “.
وعلق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على الكلمات المثيرة للسخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي قائلا : ” ياخي ليتهم رقدوا … والله مو عشانك عشان قبيلة تميم … وش ذا الحكي … شعر فارسي ؟.
وأضاف: ” الشئ الوحيد الصحيح اللي سواه أبوك إنه سماك جوعان … جوعان عقل صحيح ”
يذكر أن أمير الإرهاب تميم بن حمد آل ثانى، قد استخدم نغمة ” المظلومية ” فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى دورتها العامة رقم 73 ، ضد ” الرباعى العربى ” زاعما أن الإجراءات، التى اتخذتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين ضد بلاده، منذ أكثر من عام، لم تؤثر على موقع بلاده على الساحة الدولية، على حد تعبيره.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54782 ] نشر منذ 14 دقيقة
من ناحية انه بعير .. فهو بعير يسرَّح ويروَّح من قبل القرداوي والبثاره وبقية العصابة المجوسية المنهاره ,,