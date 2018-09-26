شقيق أمير قطر يشيد بخطاب ” تميم ” في الأمم المتحدة بكلمات مثيرة للسخرية.. وآل الشيخ يعلق

طلال الضوي(صدى):

نشر جوعان بن حمد نجل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صورة لأمير قطر ” تميم ” أثناء إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيدا بكلمته ووصفها كالابل صوته كالرعد ، حيث قال في عباراته المثيرة ‏”بعيرنا الهادر مكول وعقّار والا التوى بركاب بدوً كسرها “.

وعلق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على الكلمات المثيرة للسخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي قائلا : ” ‏ياخي ‎ليتهم رقدوا … والله مو عشانك عشان قبيلة تميم … وش ذا الحكي … شعر فارسي ؟.

وأضاف: ” الشئ الوحيد الصحيح اللي سواه أبوك إنه سماك جوعان … جوعان عقل صحيح ”

يذكر أن أمير الإرهاب تميم بن حمد آل ثانى، قد استخدم نغمة ” المظلومية ” فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى دورتها العامة رقم 73 ، ضد ” الرباعى العربى ” زاعما أن الإجراءات، التى اتخذتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين ضد بلاده، منذ أكثر من عام، لم تؤثر على موقع بلاده على الساحة الدولية، على حد تعبيره.