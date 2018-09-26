أمطار على المدينة المنورة

المدينة المنورة(صدى):

هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة , ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .