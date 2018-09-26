نشر : منذ 1 ساعة 1٬739 2 الاخبار المحلية أمطار على المدينة المنورة المدينة المنورة(صدى): هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة , ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد . الوسوم:المدينة_المنوّرة
متحت[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 56 دقيقة
حاقه فزيعه تشرح الصدر الطهأآن…
تصور حالك موأف بالساحه بين أبر الرسول وبقيع الغرأد الي فيها الصحابه اهل الجنه والسما تمطر عليك من عند ربنا وأنتا رافع يديك للسما وتأول يارب الفردوس مع نبيك وأصحابه…
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54782 ] نشر منذ 11 دقيقة
جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,