بالصور.. رئيسة كرواتيا تخطف الأنظار في الأمم المتحدة

زغرب(صدى):

خطفت الرئيس الكرواتية، كوليندا جرابار كيتاروفيتش، الأنظار خلال ظهورها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73.

ونشرت ” كويلندا ” صور لها عبر موقع ” فيس بوك ” ، مع زعماء وقادة العالم المشاركين في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73.

يذكر أن هذه ليست أول مرة تلفت رئيسة كرواتيا الأنظار إليها خلال حدث عالمي مهم كاجتماعات الأمم المتحدة، فخلال بطولة مونديال روسيا 2018 كانت محط أنظار الكثيرين حول العالم.