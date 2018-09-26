” التجارة ” تتفاعل مع تساؤل مواطن حول سداد فاتورة السجل التجاري

حمودي العنزي(صدى):

تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، مع استفسار مواطن حول عدم قبول رقم الفاتورة التي يريد سدادها.

وقال المواطن في تغريدته “السلام عليكم لو سمحت سجلي التجاري بينتهي، لذلك سويت طلب تجديد من يوم السبت وحالة الطلب تحت المعالجة، الكلام إني لما أجي أسدد أدخل رقم الفاتورة لكن لايقبل فيه وش المشكلة ؟ .

وأجابت ” الوزارة ” على استفسار المواطن، ” عليكم السلام، إذا كان رقم الفاتورة يتكون من 13 خانة نأمل سدادها عبر ” وزارة التجارة والاستثمار – رقم المفوتر013 ” ، وفي حال كان رقم الفاتورة يتكون من 8 خانات نأمل سدادها عبر ” خدمات أعمالي – رقم المفوتر 144 ” ، نسعد بخدمتك.