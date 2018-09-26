خادم الحرمين الشريفين يشرف حفل استقبال أهالي منطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة(صدى):

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، مساء اليوم، حفل استقبال أهالي منطقة المدينة المنورة، ودشن – أيده الله – عدداً من المشروعات في المنطقة.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل في قصر إمارة منطقة المدينة المنورة، كان في استقباله – رعاه الله -، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ثم عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ الملك المفدى – أيده الله – مكانه بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.