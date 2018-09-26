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بالفيديو.. الملك سلمان : ” يشرفني أن اسمي خادم الحرمين “

بالفيديو.. الملك سلمان : ” يشرفني أن اسمي خادم الحرمين “
نايف السالم(صدى):

أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، عن اعتزازه بخدمة الحرمين الشريفين قائلًا : ” شرفني أن اسمى خادم الحرمين الشريفين ” .

وقال في كلمته بعد افتتاح مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة: نخدم الحرمين الشريفين بكل فخر واعتزاز ” ، مضيفًا : نحن إخوان وعلى الحق أعوان .. رحم الله من أهدى إلى عيوبي ” .

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 54782 ] نشر منذ 1 ساعة

ونحن نتشرف بأنك ملكنا وولي امرنا ، ياخادم الحرمين الشريفين ، ادام الله عزكم .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 54782 ] نشر منذ 1 ساعة

ونحن نتشرف بأنك ملكنا وولي امرنا ، ياخادم الحرمين الشريفين ، ادام الله عزكم .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 1 ساعة

لا مفر من الزهايمر .

[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يعز الملك

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