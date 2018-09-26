بالفيديو.. الملك سلمان : ” يشرفني أن اسمي خادم الحرمين “
أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، عن اعتزازه بخدمة الحرمين الشريفين قائلًا : ” شرفني أن اسمى خادم الحرمين الشريفين ” .
وقال في كلمته بعد افتتاح مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة: نخدم الحرمين الشريفين بكل فخر واعتزاز ” ، مضيفًا : نحن إخوان وعلى الحق أعوان .. رحم الله من أهدى إلى عيوبي ” .
فيديو | كلمة #خادم_الحرمين_الشريفين خلال حفل استقبال أهالي #المدينة_المنورة له#الإخبارية pic.twitter.com/SbaoKL4gr3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 26, 2018
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54782 ] نشر منذ 1 ساعة
ونحن نتشرف بأنك ملكنا وولي امرنا ، ياخادم الحرمين الشريفين ، ادام الله عزكم .. آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54782 ] نشر منذ 1 ساعة
ونحن نتشرف بأنك ملكنا وولي امرنا ، ياخادم الحرمين الشريفين ، ادام الله عزكم .. آمين ,,
شالوم[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 1 ساعة
لا مفر من الزهايمر .
قوقاز[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يعز الملك