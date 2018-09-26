بالفيديو.. بعد نفي وقوع صعق كهربائي.. والد طفل عسير يكشف ما حدث مع اللجنة

أبها(صدى):

كشف والد الطفل الذي تعرَّض إلى حالة صعق كهربائي من عمود إنارة بمحايل عسير، الأستاد أحمد عسيري، تفاصيل ما حدث مع اللجنة التي وقفت على الموقع الذي حدثت في الواقعة.

وأوضح والد الطفل، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج معالي المواطن، مساء اليوم، أنه تم إرسال صيانة إلى موقع الحادثة مساء أمس، وقاموا بعزل الأسلاك التي صعقت الطفل.

وأضاف أن اللجنة جاءت في الثالثة عصر اليوم، مضيفًا أنه قابلهم في الموقع بنفسه، إلا أنهم وجدوا الأسلاك معزولة بـ ” شفرفون ” ، مؤكدًا أن العنصر التي كان من قوات الشرطة قال إن الشفرفون جديد وليس قديم.

يذكر أن اللجنة التي تم تكوينها من البلدية والشرطة والدفاع المدني، نفت وجود تماس كهربائي، وذلك في الوقت الذي يرقد فيه الطفل في المستشفى بعد أن نجا من الموت بأعجوبة.

بعد تعرضه لحالة صعق كهربائي ونجأته من الموت، والد الطفل يكشف التفاصيل لــ #معالي_المواطن pic.twitter.com/Ol2kpS7JlE — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 26, 2018

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