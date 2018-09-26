بالصور.. كلية الملك خالد العسكرية تحتفل باليوم الوطني بالقصائد الوطنية

سعيد العجل(صدى):

بتوجيه من صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني أقامت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني يوم أمس الثلاثاء حفلاً متنوعاً ومعرضاً مصاحباً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي (88) وذلك تحت رعاية قائد الكلية اللواء د. سعيد المرشان.

وقد إشتمل الاحتفال على كلمة لقائد الكلية استعرض خلالها أهمية استشعار الجميع للمعاني الكبيرة التي تحملها هذه الذكرى داعياً الجميع أن يكونوا جاهزين ومتسلحين بالعلم والمعرفة لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

ثم استمع الحضور لقصائد وطنية قدمها شعراء من منسوبي الكلية بعد ذلك أقيمت ندوة تحت عنوان (للمجد والعلياء) ثم شاهد الحضور فيلماً قصيراً ليختم الإحتفال بأهازيج العرضة السعودية.