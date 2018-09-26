بالفيديو.. جمهور الاتحاد والوحدة يتغنون بـ ” تركي آل الشيخ ” في المدرجات

طلال الغامدي(صدى):

في لافتة طيبة، تغنى جمهور نادي الوحدة والاتحاد بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة .

وقام جمهوري الوحدة والاتحاد بترديد هتافات خلال تواجدهم في المدرجات لحضور المباراة التي تجمع الفريقين تضمنت؛ ” تركي آل الشيخ في القمة.. كلام الناس ما يهمه، آل الشيخ طال عمره.. الكل يعجز عن شكره ”

يذكر أنه استأنفت اليوم الأربعاء الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة مباراة وحيدة تجمع بين الاتحاد وضيفه الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويسعى الاتحاد إلى استعادة الثقة ومعرفة مصيره في باقي مشوار المسابقة، وكذلك تجاوز البداية الفاترة له في المسابقة وتحقيق أول نتيجة إيجابية بعد خسارته في الجولات الثلاثة الأولى

httpV://youtu.be/5AKvNfEG1EI