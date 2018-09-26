برعاية وزير العدل.. انطلاق أعمال المؤتمر السعودي للقانون بالرياض الاثنين

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ” تنطلق خلال الفترة 20 – 21 مُحرّم 1440 – 30 سبتمبر – 1 اكتوبر 2018في فندق كراون بلازا الرياض الرائدة المدينة الرقمية أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار: تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة، ويعتبر المؤتمر حدثاً فريداً من نوعه و يهدف إلى أن يكون منصة يمكن للخبراء القانونيين من خلالها مشاركة خبراتهم في إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها التنظيم القانوني، واكتشاف الخصائص والتطورات الأخيرة، بالإضافة إلى تسريع الابتكار في المجال القانوني السعودي ويستهدف المؤتمر للمشاركة الفئات التالية:

1. منسوبي وزارة العدل والقضاة

2. أعضاء الهيئة السعودية للمحامين عن فئات الأكاديميين والمهنيين

3. طلاب وطالبات كليات الحقوق والشريعة والاقتصاد والأعمال

4. مشاركين من شركات الاستثمار والاستشارات بمختلف أنواعها

5. مشاركين من مكاتب المحاماة والحقوق

وسوف يبدأ المؤتمر بالجلسة الافتتاحية تحت عنوان التطور القانوني في وزارة العدل (الموضوعي والإجرائي) وسيدير الجلسة الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي، الخبير السعودي في التجارة العالمية والمستشار في القطاعين الحكومي والخاص، يلي ذلك عرض مرئي عن وزارة العدل. ثم بعد ذلك يستعرض فضيلة الشيخ فراج بن محمد الدوسري، رئيس المحكمة التجارية بالرياض تطور القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية، ثم سيناقش الأستاذ بندر بن عبدالعزيز المحيميد، مدير برنامج إعداد المحامين بمركز التدريب العدلي دور مركز التدريب العدلي في تطوير المرفق العدلي والمجتمع القانوني، وسيستعرض أهم ما يقدمه المركز من التطوير والتدريب، وعن دور مركز البحوث في نشر الثقافة العدلية والقضائية سيستعرض المستشار بمركز البحوث بوزارة العدل الدكتور أحمد بن محمد الجوير، أهم ما قدم من بحوث في نشر الثقافة العدلية.

بعد استراحة قصيرة تستأنف الجلسات بالجلسة الثانية بعنوان كيفية تشجيع الابتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية وسيدير الجلسة الدكتور فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشورى ثم سيستعرض الأستاذ قييوم ديروبيه المدير العام من شركة ليكسيس نيكسيس الشرق الأوسط محور القانون كعنصر من عناصر القدرة التنافسية للدولة، والتأثير على المهن القانونية وأصحاب المصالح والذي يستهدف “الحكومات، القطاع الخاص، شركات المعلومات، شركات المحاماة “، ومع التطور التكنولوجي اصبحت البيانات متاحة للجميع بفضاء مفتوح حول محور البيانات القانونية المفتوحة: رحلة جديدة للحكومات والمحاميين تستعرض الأستاذة نايومي الانتصار، مدير برنامج مستقبل ابتكار القانون من أكاديمية سنغافورة للقانون هذا المحور ومدى الاستفادة من الانفتاح المعلوماتي الهائل، وحيث أن الذكاء الاصطناعي يشكل دور كبير في الفترة الحالية في شتى المجالات ستناقش الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم، أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود، مستشار الذكاء الاصطناعي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات محور القانون والذكاء الاصطناعي: أين نحن في الحاضر، والرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية وفي مجال التقنية واستخدامها في القطاع العدلي يتحدث الأستاذ نواف بن غزاي المطيري، مدير عام حوكمة البيانات المؤسسي والتحليل في شركة الاتصالات السعودية عن تقنية البلوكتشين في القطاع العدلي والتعريف بهذه التقنية وكيفية الاستفادة منها.

ثم تبدأ الجلسة الثالثة عن آخر التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية وسيدير الحوار الأستاذ سعود بن سلطان الريس، رئيس تحرير جريدة الحياة في المملكة العربية السعودية، وتحت محور التطورات التشريعية للمملكة خلال 20 سنة سيستعرض الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الناصر، وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي أهم التطورات التي طرأت على الأنظمة التشريعية في المملكة خلال الـ 20 سنة الماضية ، بعد ذلك سيناقش الأستاذ محمد بن عبد العزيز العقيل، الشريك المدير لمكتب محمد عبد العزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون نظام الإفلاس الجديد، ومن جانب محور نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة الانتقائية يستعرض الأستاذ أنس بن عبدالعزيز العقلا ، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للزكاة والدخل أهم ما اشتمل عليه نظام الضريبة والقيمة المضافة، وحول ترخيص الهيئة العامة للاستثمار وارتباط المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة بالعالم سيناقش الدكتور عايض بن هادي العتيبي، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية أهم اشتراطات التراخيص والتطوير الذي تشهده البيئة الاستثمارية .

أما الجلسة الرابعة فهي عن إعداد قادة مستقبل الممارسين القانونيين، سيدير الحوار الدكتور مبارك بن محمد الطامي

مدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتبدأ الجلسة باستعراض التحديات التشريعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال من قبل الدكتور ملحم بن حمد الملحم، من مكتب الملحم للمحاماة، والذي سيلقي الضوء على أبرز التحديات التشريعية التي تواجه رواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحول رأس المال البشري القانوني وتطوير القيادات سيستعرض المهندس فوزي بوبشيت، نائب الرئيس لشراكات التعليم والتطوير في شركة معادن أهمية راس المال البشري والحاجه لتطوير القيادات، وفي مجال الزمالة القانونية والتعليم المهني المستمر في هذا المحور سيناقش المهندس زياد بن عبدالله الصالح، مستشار استراتيجي وتطوير أعمال أهمية التعليم المهني في مجال الزمالة القانونية، كما يستعرض الدكتور أحمد بن حزيم، شريك في شركة بي إس أي أحمد بن حزيم وشركاه تجارب محاكم دبي في تدريب المحامين كقادة المستقبل وكيفية تأهيلهم عمليا.

ثم تبدأ الجلسة الخامسة تحت عنوان التحديات القانونية الحالية التي تواجه المملكة العربية السعودية، حيث سيدير الحوار الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه، المحامي والمستشار القانوني المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمحامين، وفيما يختص بقرارات التوطين وأثرها على عقود العمل الأجنبية، سيتناول هذا المحور المهندس غازي بن ظافر الشهراني، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين، وسيلقي الضوء على أهم القرارات في هذا المجال، وأيضا سيقدم الأستاذ يوخن هونت، رئيس هونت ليجال كنسولتنسي بالتحالف مع مكتب خالد عمر العطاس للمحاماة والاستشارات القانونية آخر التطورات في نظام المنافسة والمشتريات، ثم بعد ذلك سيستعرض الأستاذ زيد سلطان، المدير الأول لخدمات التحاليل الجنائية والنزاهة في أرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهم تشريعات تعزيز الشفافية ومكافحة الاحتيال والفساد، أما من حيث التشريعات القادمة وأثرها على بيئة الأعمال والسوق المالية، في هذا المحور سيناقش الأستاذ ماجد بن محمد قاروب رئيس مكتب ماجد محمد قاروب للمحاماة والاستشارات القانونية الأثر المتوقع للتشريعات القادمة على بيئة الاعمال .

ويشتمل البرنامج العلمي على 15 ورشة عمل متوازية بمحاور مهمة في مجال القانون وهي :

• ورشة تأسيس مكتب محاماة الدكتور وليد بن ناصر النويصر محام ومستشار قانوني – شريك إداري بشركة النويصر وشركاؤه

• ورشة الشركات المهنية الدكتور علاء بن عبدالحميد ناجي محام ومستشار قانوني – شريك مؤسس، مكتب ناجي للمحاماة

• ورشة تسويق الخدمات القانونية الدكتور أحمد بن سهيل عجينة رئيس قسم التسويق – جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

• ورشة تسوية المنازعات بالطرق البديلة الدكتور حامد بن حسن ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري

• ورشة تشريعات الأراضي البيضاء الأستاذ حسان إبراهيم السيف شريك – السيف والتويجري محامون مستشارون محكمون

• ورشة الذكاء الاصطناعي القانوني كأساس لتقنية البيانات المتسلسلة في البناء والتشييد الأستاذ طارق بن عبدالرحمن آل مسفر شريك مدير – آل مسفر وشركاه للمحاماة

• ورشة الأدوات الذكية المستخدمة في تحليل العقود و القضايا القانونية الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة الملك سعود، مستشار الذكاء الاصطناعي، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

• ورشة مسار الممارسة القانونية البداية والنهاية الأستاذ ماجد بن محمد قاروب رئيس مكتب ماجد محمد قاروب للمحاماة والاستشارات القانونية

• ورشة الابتكار والتميز في أساليب تقديم الخدمات القانونية الأستاذ زياد بن سمير خشيم محام ومستشار قانوني خشيم محامون ومستشارون

• ورشة مهارات الإدارة القانونية الدكتور فهد بن محمد الماجد عميد كلية الحقوق – جامعة الأمير سلطان

• ورشة الصحة وتوازن العمل بالحياة الدكتور خالد بن عبدالله النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين

• ورشة محاسبة التكاليف لمكاتب المحاماة الأستاذ صالح بن محمد الثنيان، الشريك الرئيس / الأستاذ حسام وائل أبو الفضل، المدير العام التنفيذي شركة صالح الثنيان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون

• ورشة حوكمة الشركات لمكافحة الفساد الداخلي الأستاذ غالب بن عبدالرحمن العسكر المدير العام، العسكر للمحاماة

• ورشة صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك وفق أنظمة التمويل بالمملكة العربية السعودية الدكتور سلطان بن محمد العيدان أستاذ مساعد – جامعة دار العلوم

• ورشة الإطار القانوني للفضاء السيبراني والأمن السحابي في المملكة العربية السعودية: السياسة والتحديات الأستاذة مصباح صبوحي ، محاضر في القانون – جامعة الأمير سلطان

تنتهي أعمال المؤتمر باستعراض تجارب ناجحة في الابتعاث القانوني )للطلبة( ستستعرضها الأستاذة رشا زهير أبو نجم والأستاذ عبدالله بن صالح الجمعة .

للاستفسار والمشاركة في اعمال المؤتمر يمكنكم التسجيل من خلال الرابط التالي : هنا .