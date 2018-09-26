الطيار للسفر توقع اتفاقيات مع Choice لإدارة وتشغيل 7 فنادق جديدة في المملكة

رشاد اسكندراني(صدى):

أعلنت مجموعة الطيار للسفر القابضة، إحدى أكبر شركات السياحة والسفر على مستوى الوطن العربي، عن توقيع عددٍ من الاتفاقيات التي تقوم بموجبها بإسناد تشغيل وإدارة سبعة فنادق تابعة لمجموعة تشويس Choice العالمية، التي تملك سلسلتي فنادق كواليتي Quality™ وكمفورت Comfort™ ، حيث ستكون ثلاثة فنادق كمفورت إن اند سويتس في مدينة الرياض، وفندق كمفورت إن اند سويتس، وفندقان كواليتي إن اند سويتس في مدينة جدة، وفندق كمفورت إن اند سويتس في مدينة الطائف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء في الرياض (25 سبتمبر الجاري)، وستدار جميع الفنادق التابعة لمجموعة الطيار القابضة للسفر، ضمن اتفاقية رخصة موحدة بين CHME المحدودة وشركة تشويس Choice للفنادق، المالكة لفنادق وأجنحة كواليتي وكموفرت، ويتوقع تشغيلها خلال الربع الثالث في 2019.

وتجمع هذه المبادرة بعض نقاط القوة التي تتماشى تمامًا مع بيئة الأعمال اليوم، حيث ستعمل كلٌ من تشويس Choice للفنادق، المالكة لأكثر من 6800 فندقا حول العالم وهي تعد من أكبر الأنظمة العالمية للفنادق الموجهة لمتوسطي الدخل، وتتمتع بخبرة كبيرة في قطاع الضيافة بالإنضمام للطيار المالك لأكبر شبكة لمنصات السفر والسياحة والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، على المساهمة في تلبية أهداف المملكة في سوق السفر الداخلي والخارجي ضمن رؤية 2030.

وأشار الأستاذ عبدالله الداوود، الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر القابضة بأن هذه الإتفاقية ليست إلا البداية الإستراتيجية للشراكة مع تشويس العالمية كعنصر أساسي في خطة التحول التي أعلنت عنها المجموعه العام الماضي لتطوير وتشغيل 6000 مفتاح بحلول عام 2022. ونحن على ثقة تامة من الخبرات والإمكانيات التي تتمتع بها شركة تشويس العالمية والتي ستدعم مساعينا لتقديم تجربة ضيافة حقيقية لعملائنا بأسعار تنافسية وخدمات مميزة لتلبية احتياجاتهم. بمايتماشى مع أهداف المملكة لتشجييع السياحة الداخلية وسوق الحج والعمرة. وقال : ” لدينا كل الثقة في فريقنا المختص بتطوير الفنادق في مجموعة إكوينوكس المحدودة الذي سيقود هذه الجهود على وجه السرعة ” .

وقال باتريك بيشس ، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فنادق تشويس العالمية، يشكل التوسع الدولي نقطة أساسية في استراتيجية شركة تشويس للفنادق، ويتسم السوق السعودي بالجاذبية ويحمل إمكانيات كبيرة للتوسع ونحن فخورين بقدرتنا على توفير منصة عالمية قوية لدعم التوسع الإقليمي لمجموعة الطيار للسفر وقدرة شركة ايكونيكس المحدودة على تطوير هذه الفنادق، مما يوفر المزيد من خيارات الضيافة التي يتطلع إليها المسافرون في المنطقة .

وأضاف مارك بيرس ، نائب الرئيس لإدارة المشاريع الدولية في شركة تشويس العالمية إن هذه الاتفاقية ترسخ تواجدنا في المملكة العربية السعودية وتشكل رمزا قويا لحضور فنادق تشويس الدولي في المنطقة. ويعتبر بناء سبع فنادق جديدة عرض للعلامات التجارية كواليتي وكمفورت ولتجسيد تجربة العملاء لفنادق تشويس العالمية.