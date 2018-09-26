ضيق التنفس أسبابه علاجه ومدى خطورته

حسين العلي(صدى):

يعتبر التنفس من الوظائف الحيوية في جسم الانسان، وهو من الأعمال اللاإرادية التحكم حيث يتنفس كل منا بصورة طبيعية أثناء تأدية الأعمال اليومية وأثناء النوم دون أية معاناه، ويتم تنظيم عملية التنفس في الدماغ بواسطة مركز التنفس. ومن الطبيعي أن تتم هذه العملية دون أن يشعر الإنسان بأي جهد يبذل في إتمامها.

ما هو ضيق التنفس:

هو الإحساس غير الطبيعي والمزعج بزيادة الجهد المبذول لإتمام عملية التنفس، كما يعتبر ضيق التنفس أمراً خطيراً في كثير من الحالات

وينقسم ضيق التنفس قسمين رئيسيين: أولهما ذلك الذي يحدث مع المجهود والذي يزداد تدريجيا مع مرور الزمن وثانيهما ذلك الذي يحدث بصورة حادة ومفاجئة.

فلنبدأ بالقسم الأول والذي له أسباب عديدة منها ما هو خاص بممرات التنفس والرئتين ومنها ما يتعلق بالقلب أو الأوعية الدموية كما يلي:

1. الربو حساسية الصدر

2. متلازمة فرط التهوئة ((Hyperventilation syndrome

3. السدة الرئوية المزمنة الناتجة عن التدخين

4. تليف الرئة

5. الارتشاح البللوري

6. استرواح الصدر

7. ضعف في عضلة القلب

8. أسباب أخرى لا تتعلق بالقلب أو الرئتين و منها الفشل الكلوي و الكبدي مع وجود ارتشاح بالبطن

9. أمراض الدم مثل فقر الدم

أما القسم الثاني وهو ضيق التنفس المفاجيء الذي يعتبر الأخطركما أنه هو السبب الأكثر شيوعا لزيارة المستشفى وقسم الطوارئ. كما انه يعبر واحدا من أهم الأسباب الأكثر شيوعا لطلب سيارة الإسعاف.

أهم هذه الأسباب هي:​

1. جلطات شرايين القلب و الشريان الرئوي

2. هجمة ربو حادة

3. الالتهاب الرئوي الحاد

4. انسداد الأنف و المجاري التنفسية العليا

5. الاكتئاب و التوتر

6. دخول جسم غريب داخل القصبة الهوائية

7. التهاب لسان المزمار أو التهاب البلعوم و الذي يسببان شعور بالاختناق

8. فقدان كميات كبيرة من الدم بشكل مفاجيء ( النزيف الدموي)

أسباب أخرى:

1. السمنة

2. الاختلال في وظيفة الحجاب الحاجز

3. الصعود للمرتفعات و التي يصاحبها نقص في الأكسجين

4. التسمم بغاز أول أكسيد الكربون

ما هي أهم أعراض ضيق التنفس:

يعتبر ضيق التنفس من الأحاسيس المرعبة التي يتم وصفها غالباً كضيق شديد في الصدرأو كتمة بالصدر. كما يتم التعبير عنه بحاجة المريض للأوكسيجين و الشعور بالاختناق أو عدم القدرة على التنفس بعمق.

ما هي العلامات المصاحبة لضيق التنفس و التي تدل على وجود حالة مرضية تتطلب زيارة الطبيب

1. ضيق في التنفس أئناء الراحة

2. ضيق في التنفس مع النشاط أو ممارسة الرياضة

3. ضيق في التنفس عند الاستلقاء على الظهر

4. ضيق في التنفس عند التعرض لمهيجات الحساسية

5. ضيق في التنفس مصحوبا:

• ألم في الصدر أو عدم الراحة في الصدر

• عدم الراحة أو الألم في واحد أو كلا الذراعين ، وآلام تنتشر في الفك أو ألم في الرقبة

• تورم الكاحلين والقدمين

• زيادة في الوزن

• أو فقدان الوزن غير مقصود مع فقدان الشهية

• التعب و الإرهاق الغير عادي

• التعرق

• البلغم الأصفر والأخضر ، أو صدئة البلغم أو وجود الدم في البلغم

• حمى

• الصفير أو ما شابه

• السعال المزمن

ضيق التنفس أثناء الحمل

من الطبيعي أن تواجه المرأة الحامل ضيق التنفس وخاصة في الثلث الأخير من الحمل . وربما يحدث ذلك أيضا مبكرا.و يرجع ذلك لوجود هرمون البروجسترون و الذي يكون مسؤلا عن بعض التغيرات التي تسبب ضيف التنفس خاصة في الثلث الأول من الحمل. أما بعد ذلك في الثلث الأخير من الحمل فإن زيادة حجم الجنين يدفع الحجاب الحاجز لأعلى والذي يسبب الضغط على الرئتين مما يؤدي إلى ضيق التنفس .

كيفية تخفيف ضيق التنفس أثناء الحمل ؟

1. الجلوس والنوم في الموضع الصحيح هذه الطريقة في الجلوس تسمح بإعطاء الرئتين مساحة كافية للتوسع عن طريق الجلوس بشكل مستقيم مع الكتفين إلى الخلف . عند النوم ، يمكنك دعم الجسم صعودا مع بعض الوسائد لراحة أكثر من التمدد على السرير

2- وضعية الجلوس

وضعية النوم

3- ممارسة اليوغا

اليوجا يمكن أن تساعد في تعلم السيطرة على التنفس.

4- ممارسة تمارين التنفس يمكن أن تمارس تمارين التنفس لمدة 10 دقيقة كل يوم . كما يمكن القيام بها حتى بعد الولادة للمساعدة في تخفيف ضيق التنفس و تشمل:

• الاستنشاق بعمق مع رفع الذراعين إلى أعلى وإلى الجانب

الشهيق

• الزفير ببطء عندما يصل الذراعين إلى أسفل مع رفع وخفض الرأس أثناء التنفس

الزفير

• يمكنك وضع يديك على القفص الصدري لضمان التنفس في الهواء إلى الصدر وليس البطن .

علاج ضيق التنفس: يجب أن نعرف أن ضيق التنفس هو عرض لمرض و ليس مرضا قائما بذاته و لذلك يكون علاجه يعتمد بشكل مباشر على علاج المرض المسبب له:

مثال: علاج الربو: يتمثل في استخدام بخاخات موسع الشعب الهوائية وحبوب الحساسية.

وهكذا في باقي الامراض الاخرى.

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*استشارية أمراض الصدر بمستشفى الحمادي بالرياض: د.عبير محمد راوي حمادة