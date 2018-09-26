بالفيديو.. عالمة سعودية تكشف تفاصيل اختيارها ضمن أقوى 100 شخصية طبية في العالم
اختارت مجلة بريطانية متخصصة، العالمة السعودية الدكتورة ملاك الثقفي ضمن أقوى 100 شخصية طبية في العالم في عام 2018 .
وفي هذا الإطار، كشفت ” الثقفي ” أن قراء المجلة يتجاوز الـ130 ألف شخص متخصص في طب الأمراض وطب المختبرات حول العالم، مضيفة أنه تم ترشيح عدة أسماء لقرائهم لاختيار المؤثرين.
وأوضحت في مداخلة لها ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أنه قبل 3 أسابيع بلغها أنها وصلت للقائمة النهائية في هؤلاء الأشخاص، مضيفة أنها لم تأخذ الموضوع بجدية وعدم توقعها وصولها للقائمة الأخيرة.
وتابعت ” الثقفي ” ، أن هناك لجنتين الأولى متخصصة في طب الأمراض والأخرى من المجلة، هي التي حدَّدت واختارت القائمة، مؤكدة أن الترشيح جاء في مجال علم الأمراض الجيني الجزيئي وعلم الأمراض العصبية وفقًا للمجلة.
بعد اختيارها ضمن أقوى 100 شخصية طبية في العالم في عام 2018 ، الدكتورة ملاك الثقفي تكشف التفاصيل لــ #معالي_المواطن pic.twitter.com/QY5eH52iTU
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 26, 2018
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