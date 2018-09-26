بالفيديو.. عالمة سعودية تكشف تفاصيل اختيارها ضمن أقوى 100 شخصية طبية في العالم

عادل الحربي(صدى):

اختارت مجلة بريطانية متخصصة، العالمة السعودية الدكتورة ملاك الثقفي ضمن أقوى 100 شخصية طبية في العالم في عام 2018 .

وفي هذا الإطار، كشفت ” الثقفي ” أن قراء المجلة يتجاوز الـ130 ألف شخص متخصص في طب الأمراض وطب المختبرات حول العالم، مضيفة أنه تم ترشيح عدة أسماء لقرائهم لاختيار المؤثرين.

وأوضحت في مداخلة لها ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أنه قبل 3 أسابيع بلغها أنها وصلت للقائمة النهائية في هؤلاء الأشخاص، مضيفة أنها لم تأخذ الموضوع بجدية وعدم توقعها وصولها للقائمة الأخيرة.

وتابعت ” الثقفي ” ، أن هناك لجنتين الأولى متخصصة في طب الأمراض والأخرى من المجلة، هي التي حدَّدت واختارت القائمة، مؤكدة أن الترشيح جاء في مجال علم الأمراض الجيني الجزيئي وعلم الأمراض العصبية وفقًا للمجلة.