بعد تعرضه للسطو.. أصدقاء ” موظف البنك الكويتي ” يحتفلون به بطريقة طريفة

خالد الظفيري(صدى):

احتفل مجموعة من الموظفين بالموظف الذي ظهر في كاميرا مراقبة لفرع بنك الخليج بمنطقة حولي في الكويت خلال عملية سطو.

وقام ثلاثة أصدقاء للموظف الكويتي بجلب قالب حلوى، وينوها بلقطة من عملية السطو التي رصدتها كاميرا البنك التي وثقت حـادث السطو وعلقوا عليها بعبارات مازحة، منها ” البروفيسور بشحمه ولحمه ” و ” حط الفلوس بالجيس الكيس ” .

ويذكر أن بنك الخليج بمنطقة حولي في الكويت، تعرض يوم الخميس الماضي لعملية سطو مسـلح من قبل شخص دخل مرتديًا ” عباءة ونقابًا ” ، وبيده سـلاح هدد الموظفين به، تبين لاحقًا أنه مجرد لعبة.