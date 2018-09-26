بالفيديو.. أحد مصابي الحد الجنوبي: أنقذني زميلي قبل أخيه بعد تعرضنا لهجوم

علي القحطاني(صدى):

كشف المقدم عبدالرحمن الشواف، مقدم ركن في القوات البرية الملكية السعودية، قصة إصابته في الحد الجنوبي.

و حكى ” الشواف ” ، أنه كان معه شخصين إخوان، أصيب منهما واحد واستشهد الآخر في الوقت الذي أصيب هو فيه، مضيفًا أن الشخص المصاب أخذ يساعده قبل أن يطمئن على أخيه.

وأوضح أن هذا الموقف جزء بسيط جدًا من الإيثار والتضحيات التي يقوم بها الجنود في الحد الجنوبي.

وأضاف: ” قلت له، أخوك إن شاء الله طيب وبخير، لكنه استشهد، فالحمدلله وكأنك تتكلم مع رجل باق أخوه حي ” .