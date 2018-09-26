بالصور.. زوجة الفيشاوي تثير ضجة عبر مواقع التواصل

أماني الغامدي(صدى):

أثارت ” ندى الكامل ” زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلالتها المثيرة خلال افتتاح فيلم ” عيار ناري ” ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي 2018.

وتعد ” ندى الكامل ” الزوجة السادسة في قائمة زوجات الفيشاوي الصغير، وكشف عن علاقته بها في برنامج ” 25 سؤال ” المذاع على قناة ” العربية ” ، ووصفها بأنها المرأة المثالية التي يرغب في الزواج منها والعيش معها.

وتصدر ” الفيشاوي وزوجته ” ، محرك البحث الشهير جوجل في مصر والمملكة العربية السعودية، وتباينت الكلمات التي بحث بها المستخدمون، كما تصدرت قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين العالمي ” تويتر ” .

وأوضحت المعلومات المتداولة عن ” ندى الكامل ” ، أنها فتاة من خارج الوسط الفني، الزوجة السادسة للفنان أحمد الفيشاوي، أم لثلاث بنات كانت قد نشرتهم لهم صورة في 2017، أعلنت زواجها 16 يونيو الماضي ما يعني أن فترة خطبتهم لم تصل إلى شهر ونصف، تعمل كسيدة أعمال في مجال الأحذية، والعقارات كما أوضحت عبر حسابها الشحصي على موقع فيسبوك.