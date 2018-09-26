الشباب يواصل استعداداته لـ الرائد بمشاركة ” العمري “

نواف السالم(صدى):

‏عقد الروماني ماريوس سوماديكا مدرب ‎الشباب، اليوم ، محاضرة فنية قبل انطلاق التمارين، لشرح الخُطط الفنية التي ينوي الاعتماد عليها في لقاء ‎الرائد، فيما بات الجزائري جمال بن العمري جاهزا للمشاركة في المباراة.

جاء ذلك تأهباً لمواجهة نظيره بنادي الرائد يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية المحترفة.

وكان قد أدى الفريق الأول لكرة القدم قد أحرى أمس الثلاثاء حصته التدريبية على استاد الأمير خالد بن سلطان، بقيادة مدربه الروماني ماريوس سوماديكا بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد البلطان.