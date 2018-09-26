بالصور.. أمطار غزيرة على الطائف وتحذيرات للمواطنين ورواد الطرق

عبدالعزيز القثامي(صدى):

يستمر هطول الأمطار الغزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بزخات من البرد، في الوقت الحالي، ما أدى إلى ارتفاع إلى منسوب المياه في بعض الشوارع المهمة.

من جانبه، أصدر مدني الطائف عدة تنبيهات للمواطنين والمقيمين بالتزام الحيطة والحذر وعدم البقاء في بطون الأودية، وعدم النزول في مجاري السيول، وعدم استخدام الجوالات في أثناء الرعود والبروق.

كما طالب أمن الطرق، مستخدمي طريق مكة المكرمة-الطائف بأخذ الحيطة والحذر لوجود أمطار غزيرة في بعض المواقع.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول الأمطار الرعدية على منطقة مكة المكرمة، التي تشهد سمائها غيومًا مصاحبة للأمطار.