” شركة سبورتا ” تنهي علاقتها مع الأهلي المصري بعد التجاوزات ضد ” آل الشيخ “

ماجد محمد(صدى):

أبدت شركة سبورتا الرياضية استياءها لما بدر من جماهير النادي الأهلي المصري تجاه معالي المستشار تركي آل الشيخ بعبارات تجاوزت روح المنافسة الرياضية الشريفة والتي لا تمت بأي صلة إلى أخلاقيات المجتمع المصري العربي الأصيل ولا إلى الغالبية العظمى من جماهير هذا النادي العريق.

واندهشت شركة سبورتا الرياضية من الصمت الكامل وعدم قيام إدارة النادي الاهلي المصري بأي ردة فعل تجاه هذه الإساءات الدخيلة على مجتمعنا الرياضي العربي، مؤكدة بدء إجراءات إنهاء العلاقة التعاقدية مع النادي الأهلي المصري وبشكل فوري.

جاء ذلك خلال بيان تضمن: ” نود أن نذكر الجميع بأن المنافسات الرياضية لها أخلاقيات وفروسية وقيم ومبادئ تتلاشى أمامها أي اعتبارات لمكاسب مادية أو تجارية، ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس بني قرار الشركة على إنهاء هذه العلاقة التعاقدية مع النادي الأهلي ” .