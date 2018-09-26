” شركة سبورتا ” تنهي علاقتها مع الأهلي المصري بعد التجاوزات ضد ” آل الشيخ “
أبدت شركة سبورتا الرياضية استياءها لما بدر من جماهير النادي الأهلي المصري تجاه معالي المستشار تركي آل الشيخ بعبارات تجاوزت روح المنافسة الرياضية الشريفة والتي لا تمت بأي صلة إلى أخلاقيات المجتمع المصري العربي الأصيل ولا إلى الغالبية العظمى من جماهير هذا النادي العريق.
واندهشت شركة سبورتا الرياضية من الصمت الكامل وعدم قيام إدارة النادي الاهلي المصري بأي ردة فعل تجاه هذه الإساءات الدخيلة على مجتمعنا الرياضي العربي، مؤكدة بدء إجراءات إنهاء العلاقة التعاقدية مع النادي الأهلي المصري وبشكل فوري.
جاء ذلك خلال بيان تضمن: ” نود أن نذكر الجميع بأن المنافسات الرياضية لها أخلاقيات وفروسية وقيم ومبادئ تتلاشى أمامها أي اعتبارات لمكاسب مادية أو تجارية، ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس بني قرار الشركة على إنهاء هذه العلاقة التعاقدية مع النادي الأهلي ” .
شالوم[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين
من الأفضل .
متحت[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 44 دقيقة
الكلام الفزيييع الي رددته قماهير الأهلي بصوت واحد وواضح يدل ان هذا الكلام ماهواش عفوي من القماهير… بل فيه ناس معروفه كانت تحفظه ليهم وترتب …. دييت وعدم ردة فعل النادي وسكوته تعني انه متهم…. ولزلك ياليت الشيخ تركي يرقع النادي لمستوى الحواري ويعلمه الأدب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34651 ] نشر منذ 33 دقيقة
ابوناصر جبل
من أنت حتى تحط راسك براس
عمالقة المملكة
أنهه كل العلاقات وأقطع جميع الحبال
فصل يبوناصر وحن نلبس😘
زائر[ عدد التعليقات: 1812 ] نشر منذ 24 دقيقة
احسن ماسويتوا الرياضه فن واخلاق وهي تقرب الشعوب وتتعارف بينها تنافس نظيف ومتعه مو الكلام البذي اللي مايقوله محترم