مواطنون يرصدون محال لبيع الإطارات منتهية الصلاحية في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

رصد مواطنون لجوء بعض أصحاب محالّ بيع الإطارات بمكة المكرمة إلى إخفاء الإطارات منتهية الصلاحية داخل سيارات من نوع ” دينا ” مركونة بجوار المحالّ، لبيع تلك الإطارات بعيداً عن أعين الرقابة.

وطالب المواطنون بضرورة تكثيف الحملات وغلق تلك المحالّ التي يعمد أصحابها إلى إخفاء الإطارات المستعملة بطريقة يصعب رؤيتها.

ويذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تواصل من خلال حملاتها الميدانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مداهمة المحالّ والمستودعات المتخصصة في بيع الإطارات المستعملة.