” فيفا ” يعلن غضبه من البرتغالي ” رونالدو “

نواف السالم(صدى):

نشرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” لم يغضب من غياب نجم برشلونة الأرجنتيني ” ليونيل ميسي ” ، عن حفل توزيع جوائز ” الأفضل ” لعام 2018.

وقالت وسائل الإعلام، إن فيفا غاضب من نجم يوفنتوس الإيطالي البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” ، وليس من ” ميسي ” ، لافتة إلى أن ” البرغوث ” كان سيحضر الحفل الذي أقيم الإثنين الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، لكنه اعتذر لأسباب عائلية.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن رونالدو قرر عدم حضور الحفل، نظرًا لمعرفته أنه ليس الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

والجدير بالذكر أن الكرواتي ” لوكا مودريتش ” توج بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام، بعدما أحرز مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا، وقاد منتخب بلاده لوصافة مونديال روسيا.