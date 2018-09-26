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” فيفا ” يعلن غضبه من البرتغالي ” رونالدو “

” فيفا ” يعلن غضبه من البرتغالي ” رونالدو “
نواف السالم(صدى):

نشرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” لم يغضب من غياب نجم برشلونة الأرجنتيني ” ليونيل ميسي ” ، عن حفل توزيع جوائز ” الأفضل ” لعام 2018.

وقالت وسائل الإعلام، إن فيفا غاضب من نجم يوفنتوس الإيطالي البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” ، وليس من ” ميسي ” ، لافتة إلى أن ” البرغوث ” كان سيحضر الحفل الذي أقيم الإثنين الماضي، في العاصمة البريطانية لندن، لكنه اعتذر لأسباب عائلية.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن رونالدو قرر عدم حضور الحفل، نظرًا لمعرفته أنه ليس الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

والجدير بالذكر أن الكرواتي ” لوكا مودريتش ” توج بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام، بعدما أحرز مع ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا، وقاد منتخب بلاده لوصافة مونديال روسيا.


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