بالفيديو.. زوج المعلمة هند المطيري: عشمنا بقرار نقل فضمور المخ ليس له علاج

عادل الحربي(صدى):

تفاعلت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، مع قصة معلمة تدعى ” هند الميطري ” ، والتي قدمت طلبًا لنقلها إلى الرياض نظرًا للظروف المرضية لأحد أبنائها والمصاب بضمور في المخ ووافقت على ندب المعلمة للرياض العام القادم.

وقال ” مبارك العصيمي ” المتحدث باسم وزارة التعليم، أصدرت الوزارة قرار بندب المعلمة، وسوف يتم دراسة الحالة العام القادم.

وأضاف ” العصيمي ” ، في مداخلة هاتفية ببرنامج ” سيدتي ” والذي سلط الضوء على قصة المُعلمة، أنه إذا كان الوضع قائم سوف يستمر الندب وفقًا للائحة والظروف الخاصة، وقرار النقل له ظروف آخرى.

وكان أبو ماجد زوج المعلمة ” هند المطيري ” قد تحدث اليوم وعرض تفاصيل الأزمة الخاصة بزوجته في برنامج ” سيدتي “، قائلًا : ” أنه قبل 5 سنوات كانت زوجته تعمل معلمة بحفر الباطن، وإنها تقدمت بتقارير للجنة الظروف الخاصة بوزارة ” التعليم ” تفيد بأنه لدينا أطفال معاقين ولا يوجد علاج لهم بمحافظة حفر الباطن وأن هذا مثبت بتقرير طبي من مستشفي الملك ” خالد ” بحفر الباطن.

وأضاف ” زوج المعلمة هند ” ، حصلنا بعد ذلك على تقرير من المستشفى التخصصي في الرياض يفيد بإمكانية علاجهم ومتابعتهم، وتقدمت بطلب للندب إلى الرياض أول مرة رفض، وبالمرة الثانية تم ندبها لمدة ترم واحد فقط، وإجبرنا بعدها للعودة إلى حفر الباطن مرة أخرى لمباشرة عملها.

وأكمل ” أبو ماجد ” ، أنه فوجئت المعلمة بوجود اسمها في حركة النقل إلى قرية اسمها ” شوية ” بمحافظة الرماح وهي تبعد حوالى 200 كيلو متر عن الرياض، وبالتالي قدمت طلب النقل لأنه ينطبق شروط النقل حيث لا يوجد علاج لحالة الأطفال يمحافظة الرماح .

ولفت ” أبو ماجد ” ، إلى أنه صدر قرار من وزارة التعليم بقبول قرار الندب، ولكن كان عشمنا في قرار النقل وليس ندب، لأنه كيف ستدرس وزارة التعليم قرار الندب العام القادم؟، حالة الطفل ضمور في المخ وإعاقة ذهنية وهي حالة لا علاج لها أي أن الوضع لن يتغير ضمور في المخ لا يوجد علاج.

أبو ماجد زوج المعلمة #هند_المطيري : يحكي قصة موافقة الوزارة على إعادة انتدابها للرياض بسبب ظروف مرض أبنائها #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/kVzGAEOjQG — برنامج سيدتي (@Sayyidaty) September 26, 2018

#مبارك_العصيمي .. المتحدث باسم وزارة التعليم: أصدرت الوزارة قرار بندب المعلمة، وسوف يتم دراسة الحالة العام القادم اذا كان الوضع قائم سوف يستمر الندب وفقا للائحة والظروف الخاصة، وقرار النقل له ظروف آخرى#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/OHIZ5yuxsK — برنامج سيدتي (@Sayyidaty) September 26, 2018

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