مكافحة التدخين تقوم بجولات تفتيشية على المرافق الصحية بالرياض

محمد السعران(صدى):

في اطار جولاتها المستمرة ، نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ متمثلة بادارة مكافحة التدخين بصحة الرياض مؤخرا ، جولات تفتيشية على عدد من المرافق الصحية بمنطقة الرياض .

وتفصيلا أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الرياض أنه استمراراً لأعمالها الدورية ، فانها قامت ممثله بادارة مكافحة التدخين بجولات تفتيشية على المنشآت الصحيه في عدد من المرافق شملت : المبنى الرئيسي للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، و مبنى الشؤون الهندسية والرخص الطبية للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض ومستشفى حوطة بني تميم ،و مركز صحي اليرموك الغربي ،و مركز صحي النرجس ،و مركز صحي الفلاح ،ومركز صحي النفل ، ومركز صحي الربيع .

وقالت اللجنة أنه تم خلال هذه الجولات الاجتماع مع مدراء المراكز والعاملين في هذه المنشآت ، وتعريفهم بنظام مكافحة التدخين ، والتأكد من عدم مخالفة النظام ، والتأكد من تركيب لوحات وبوسترات النظام .

ويشار ان معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور توفيق الربيعة دشن مؤخرا تطبيق الجوال لمخالفات نظام مكافحة التدخين للإبلاغ والمراقبة، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام التدخين في الأماكن العامة، أو كبيع التبغ خلف البائع ” كونه يعـد إعلان بطريقة مباشرة ” أو لمن هم أقل من 18سنة، بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 5000 ريال، إضافة إلى الإبلاغ عن أي مشاهدة تلفزيونية تعرض استخدام التدخين أو الشيشة في أي قناة محلية.