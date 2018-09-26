الروسان: إنجاز مشروع قطار الحرمين السريع تم بأفضل الخبرات العالمية

حمد الجمهور(صدى):

يستهدف قطار الحرمين السريع الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله نقل 60 مليون مسافر سنوياً، لنقل الركاب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بكل راحة وأمان وسرعة وكفاءة .

بدوره رفع عضو شركات التحالف المنفذة لمشروع قطار الحرمين ورئيس مجلس ادارة شركة الروسان للمقاولات هزاع بن عايش الروسان الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على رعاية وتدشين مشروع القطار الذي نفذته المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار والمواطنين والمقيمين في اطار المشاريع العملاقة التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين وتنفق عليها المبالغ الطائلة بغية ضمان راحة ضيوف الرحمن والراغبين في زيارة الحرمين الشريفين .

وقال الروسان في تصريح صحفي المشروع الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ يعد من المشاريع العملاقة في المملكة وفي المنطقة يصل طوله الى 450 كيلومتراً وبطاقة استيعابية تصل إلى 60 مليون مسافر سنوياً، لنقل الركاب بين مكة المكرمة والمدينة.

وأضاف إنجاز المشروع تم وفق أفضل الخبرات العالمية ويشمل خمس محطات، محطتان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة في قلب محافظة جدة،.

ونوّه الروسان برعاية خادم الحرمين الشريفين وتدشينه لهذا المشروع الهام وتشجيع العاملين في تنفيذه بدء من وزارة النقل المشرفة والمنفذة للمشروع الى الشركات والمهندسين العاملين في المشروع وهذا خير دعم في حضوره والتنقل بالقطار الى المدينة المنورة عبر القطار حفظه الله وسدد خطاه وسمو ولي عهده الامين.

كما قدم الروسان الشكر لوزارة النقل على رعايتها ودعمها للشركات المنفذة حتى جني الثمار بالاحتفال بتدشين أكبر مشاريع القطارات في المملكة

بدوره نوه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الروسان للمقاولات محمد بن هزاع الروسان برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده يحفظهما الله ودعمهما المشاريع التنموية التي تستهدف رفاهية وراحة ضيوف الرحمن والمواطن والمقيم في هذه البلاد المباركة .

وقال أن تدشين المشروع من قبل خادم الحرمين الشريفين يعد خير دعم وتكريم لكل من ساهم في العمل على تنفيذ المشروع الحيويو والهام الذي تم تدشينه في عهد خادم الحرمين في ظل العهد الزاهر والمشرق الذي تعيشه بلادنا من نعم وخير ورفاهية طالت جميع المدن والمحافظات والقرى بفضل الله وتوفيقه.

الجدير بالذكر أن شركة الروسان نفذت الأعمال المدنية بمشروع قطار الحرمين السريع الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة مرورا بجدة.