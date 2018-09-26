أب يعرض ابنته للبيع مقابل 16 ألف دولار
حكمت المحكمة الجنائية المركزية في العراق اليوم الأربعاء، بسجن مدان 15 عامًا، عرض ابنته للبيع مقابل 16 ألف دولار.
ونظرت المحكمة الجنائية المركزية في قضية أحد المدانين، بعد اعترافه بعرض ابنته للبيع لأكثر من مرة مقابل 20 مليون دينار عراقي نحو 16 ألف دولار، لغرض تشغيلها في أعمال البغاء والسمسرة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31937 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان حسبتها صغيره زي المصريه طلعت كبيره
عبد الله المطيري[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 43 دقيقة
انا اشتريها