  • الأربعاء 26

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. أب يعرض ابنته للبيع مقابل 16 ألف دولار

أب يعرض ابنته للبيع مقابل 16 ألف دولار

أب يعرض ابنته للبيع مقابل 16 ألف دولار
يغداد(صدى):

حكمت المحكمة الجنائية المركزية في العراق اليوم الأربعاء، بسجن مدان 15 عامًا، عرض ابنته للبيع مقابل 16 ألف دولار.

ونظرت المحكمة الجنائية المركزية في قضية أحد المدانين، بعد اعترافه بعرض ابنته للبيع لأكثر من مرة مقابل 20 مليون دينار عراقي نحو 16 ألف دولار، لغرض تشغيلها في أعمال البغاء والسمسرة.


2 تعليقان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *