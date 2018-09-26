الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4مناطق غداً

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس غدا الخميس ان الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر غربية إلىشمالية غربية بسرعة 15_38كم/ساعة على الحزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة12-32 كم/الساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.