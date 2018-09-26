الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4مناطق غداً
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس غدا الخميس ان الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر غربية إلىشمالية غربية بسرعة 15_38كم/ساعة على الحزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة12-32 كم/الساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.
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