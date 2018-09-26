بالفيديو.. خطة تركيا لإعادة علاقتها بالكيان الصهيوني بعد انهيار الليرة

أنقرة(صدى):

ينكشف الوجه الأسود لتركيا أكثر فأكثر، وتظهر الحقائق التي تحاول إخفائها دائمًا، والحقيقة هذه المرة هي علاقتها بإسرائيل التي لا طالما أظهرت عدائها لها.

وكشفت صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” الإسرائيلية، أن هناك اتصالات سرية بين تركيا وإسرائيل تهدف إلى تخفيض التوتر بينهما، وتطبيع العلاقات الثنائية.

وكشفت الصحيفة، أن هناك نية لتبادل السفراء بينهما بعد فترة الأعياد اليهودية، مدللة على ذلك بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت إعلانًا لتعيين سفير إسرائيلي جديد في تركيا، بدءًا من صيف العام المقبل.

يذكر أن تركيا كانت قد طردت السفير الإسرائيلي من أنقرة وسحبت سفيرها من تل أبيب للتشاور، على خلفية المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة فى ذكرى النكبة الفلسطينية فى مايو الماضي.

وكانت تركيا قد أرسلت إلى سفارتها في تل أبيب، مؤخرًا، ملحقًا تجاريًا بعد سنوات من غيابه، فيما توقعت الصحيفة أن أسباب الرغة في تحسين العلاقات تتمثل في عدة أمور.

وتضمنت الأسباب التي وضعتها الصحيفة: الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة التي أثرت بشكل كبير على سعر الليرة التركية، ما دفع إردوغان إلى إزالة الأزمة مع إسرائيل عن الطاولة؛ بالإضافة إلى اقتراب ” الحرب الأهلية ” في سوريا من نهايتها.