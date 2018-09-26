ندوة الصيدلية النفسية تنطلق غدا وتطمح لاعتمادها ندوة إقليمية

سعيد العجل(صدى):

تنطلق غداً الخميس فعاليات ندوة الصيدلة النفسية الحادية عشر التي ينظمها مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري، ويقدمها مختصون في مجال الصيدلة النفسية والصحة النفسية، وسط حضور كبير من المشاركين.

وقال المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني ” إن الندوة تضم عدداً من البرامج والمحاضرات، وتأتي امتداداً للندوات السابقة التي شكلت توصياتها نقلة في العمل الصيدلي النفسي على مستوى المملكة، وستكون نقلة نوعية نحو اعتمادها ندوة إقليمية متخصصة ” .

وأشار د. القحطاني إلى إنجازات مجمع الأمل في قسم الصيدلة والتي ساهمت في تطوير البرامج على مستوى المستشفيات النفسية ومن أهمها نشر الوعي بثقافة توثيق الأخطاء الطبية وتفعيل عيادة الكلوزابين والتثقيف الدوائي وتخصيص صيدلية خاصة بقسم الطوارئ لخدمة الحالات التي تراجع الطوارئ, وتفعيل مركز معلومات الأدوية، والتأكد من السلامة الدوائية، والمشاركة في الأبحاث العالمية حول الصيدلية والنشر في المجلات العلمية الصحية المحكمة.

وقدم الدكتور محمد القحطاني شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. ناصر الدوسري وللمسئولين بصحة الرياض على رعايتهم ودعمهم لبرامج التطوير والتحسين، والتي لقيت إشادات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ونواب الوزير ووكلاء الوزارة والمسئولين عن برنامج أداء، حيث حقق المجمع المركز الثالث من بين 70 مشروعا على مستوى وزارة الصحة، كما نوه بالجهود التي بذلها العاملون بقسم الصيدلية بالمجمع وباللجنة المنظمة للندوة لتنفيذ هذه الندوة.