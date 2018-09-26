بالصور.. سكان حي المهدية يعانون نقص الخدمات وافتقار المدارس وكثرة الحدواث

نايف السالم(صدى):

يعاني سكان حي المهدية شمال غرب الرياض، من العديد من نقص الخدمات، و يتمثل أهمها في افتقار الحي للمدارس والمراكز الصحية ومشروع المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى إنارة الشوارع وأرصفتها.

ويشهد الشارع الرئيسي، وجود العديد من التقاطعات حتى أصبح يشكل خطراً على سلامة المارّة وساكني الحي؛ نظرًا لكثرة الحوادث المرورية بهـ نتيجة لعدم وجود أي من وسائل السلامة على الطريق من لوحات إرشادية أو إشارات مرورية أو مطبات صناعية أو إنشاء دوارات لتنظيم حركة المرور داخل هذه التقاطعات.

وفي هذا السياق، ناشد سكان المهدية كل مسؤول له يد في ذلك بالوقوف على معاناتهم ووضع الحلول العاجلة لها.