” محافظ ألمع ” يرعى احتفاء التعليم باليوم الوطني الـ 88

حسن مريع(صدى):

رعى محافظ رجال ألمع سعادة الأستاذ صالح بن سعد آل فردان صباح اليوم الأربعاء حفل إدارة التعليم باليوم الوطني الـ ٨٨ على مسرح الإدارة بحضور مدير التعليم الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي بن محمد آل مضواح وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى مدير التعليم كلمة بيّن فيها أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة تحل وهي تنعم بالأمن والأمان وتلاحم الشعب وقيادته، هي ذكرى تهمس في الآذان وأما بنعمة ربك فحدث، تهمسه حديثًا للأجيال المتعاقبة بذكرى الوحدة وقوة الكيان والتمسك بأسباب القوة والتمكين، في ذكرى الوطن في العام الثامن والثمانين من عمر هذا الكيان الشامخ من تعليم ألمع نبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، راجيًا المولى عزوجل أن يديم علينا نعمة الأمن الأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.

بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية وطنية للشاعر الأستاذ مريع سوادي جسد من خلالها حب الوطن والانتماء لهذا الكيان العظيم، ثم شاهد الحضور أوبريتًا وطنيًا بعنوان «وطن العطاء» صاغهُ شعرًا ونثرًا مشرف النشاط الأستاذ أحمد ناصر الشوازي بمشاركة نخبة من طلاب مجمع الهدى التعليمي ومجمع الملك خالد التعليمي وكشافة ألمع.

كما دشن المحافظ المعرض المصاحب للاحتفاء باليوم الوطني الذي اشتمل على صور ورسومات ولوحات فنية تصف مراحل التنمية والازدهار في هذا الوطن المعطاء.

وفي الختام كرم المحافظ الشخصية الوطنية لهذا العام الأديب الأستاذ محمد حسن غريب ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأستاذ عبدالرحمن رمان وقائد مجمع الهدى الأستاذ محمد صغير والرقيب مظلي مريع جابر عسيري والطالب الموهوب أحمد بن عبدالله شيبان والفائزون في مسابقة وسم الإدارة ومؤسسة بن عقران للمقاولات العامة.