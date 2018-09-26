كلنا أمن يكشف عن عقوبة انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر عبر مواقع التواصل

علي القحطاني(صدى):

أكد تطبيق كلنا أمن لخدمة البلاغات الأمنية أن انتهاك الأعراض بالتصوير يعد من جرائم الابتزاز ونشرها أو

التهديد بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية، مبينا أنه ويمكن التبليغ عنها عبر التطبيق من خلال اختيار ” الدوريات “.

وأوضح كلنا أمن في تغريدة عبر حسابه في ” تويتر : ” يعتبر المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا جريمة معلوماتية وتصل عقوبتها السجن سنة وغرامة 500 الف ريال “