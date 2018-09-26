بالفيديو.. أمير الباحة ملبياً لطلب طفلتين : خلوا والدكم يراجعني وابركها من ساعة
أظهر مقطع فيديو متداول، طفلتان من أبناء منطقة الباحة، وهما يتشرفان بالسلام على الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة،اثناء مشاركته بالاحتفال مع أهالي المنطقه باليوم الوطني88.
وطلبت الطفلتان خلال الفيديو من أمير المنطقه، بتوظيف والدهما، حيث وافق الأمير قائلاً : ابشري خليه يجيني وابركها من ساعه.
باحث عن عمل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظ الله سمو امير منطقتنا المحبوب
اتمنى من الله تعالى ثم من سمو امير منطقتنا المحبوب الامير حسام بن سعود ان يشملني بحبه وعطفه ويساعدني في ايجاد وظيفة بامارة المنطقة حيث انني متخرج من الثانوية العامة لاكثر من 11 سنه وعندي دورات ولم اجد وظيفة إلى الآن … وربي يجزاه خير