بالفيديو.. أمير الباحة ملبياً لطلب طفلتين : خلوا والدكم يراجعني وابركها من ساعة

إبراهيم الزهراني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، طفلتان من أبناء منطقة الباحة، وهما يتشرفان بالسلام على الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة،اثناء مشاركته بالاحتفال مع أهالي المنطقه باليوم الوطني88.

وطلبت الطفلتان خلال الفيديو من أمير المنطقه، بتوظيف والدهما، حيث وافق الأمير قائلاً : ابشري خليه يجيني وابركها من ساعه.