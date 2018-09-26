ماجد عبدالله: التجاوزت ضد ” آل الشيخ ” مؤسفة

نواف السالم(صدى):

أبدى لاعب ” المنتخب الأخضر ” ونادي النصر سابقًا ” ماجد عبدالله ” ، اليوم الأربعاء، استيائه من أهازيج جماهير ” الأهلي ” المصري خلال مواجهة ” هورويا ” الغيني، ضد المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وتفاعل ” عبدالله ” مع الهاشتاق الذي أطلقته جماهير المملكة، دفاعًا ودعمًا لتركي آل الشيخ، على خلفية انسحابه من الاستثمار في مصر.

ونشر أيقونة الكرة السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين القصير ” تويتر ” تغريدة قال فيها : ” مصربلد شقيق، ولكن مابدر من تجاوز مسيء ومؤسف من فئة يمس سيدة فاضلة، ووالدة للجميع هو مساس بفطرة النفس البشرية السليمة ” .

والجدير بالذكر أن المستشار ” تركي آل الشيخ ” مالك نادي بيراميدز، أعلن أول أمس الإثنين، انسحابه من الاستثمار في مصر.