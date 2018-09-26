ماجد عبدالله: التجاوزت ضد ” آل الشيخ ” مؤسفة
أبدى لاعب ” المنتخب الأخضر ” ونادي النصر سابقًا ” ماجد عبدالله ” ، اليوم الأربعاء، استيائه من أهازيج جماهير ” الأهلي ” المصري خلال مواجهة ” هورويا ” الغيني، ضد المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة.
وتفاعل ” عبدالله ” مع الهاشتاق الذي أطلقته جماهير المملكة، دفاعًا ودعمًا لتركي آل الشيخ، على خلفية انسحابه من الاستثمار في مصر.
ونشر أيقونة الكرة السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين القصير ” تويتر ” تغريدة قال فيها : ” مصربلد شقيق، ولكن مابدر من تجاوز مسيء ومؤسف من فئة يمس سيدة فاضلة، ووالدة للجميع هو مساس بفطرة النفس البشرية السليمة ” .
والجدير بالذكر أن المستشار ” تركي آل الشيخ ” مالك نادي بيراميدز، أعلن أول أمس الإثنين، انسحابه من الاستثمار في مصر.
زائر[ عدد التعليقات: 1811 ] نشر منذ 1 ساعة
خيرا تعمل شرا تلقي كلامهم بذي مرفوض ومردود عليهم لايمثلون الا انفسهم ——مانقول الا حسبنا ونعم الوكيل
ابو منار[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 20 دقيقة
الشعب المصري تتعداهم تجاوز 100مليون
لايجوز انه مجموعه تافه تجاوزو حد الادب
ان نكره الجميع