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ماجد عبدالله: التجاوزت ضد ” آل الشيخ ” مؤسفة

ماجد عبدالله: التجاوزت ضد ” آل الشيخ ” مؤسفة
نواف السالم(صدى):

أبدى لاعب ” المنتخب الأخضر ” ونادي النصر سابقًا ” ماجد عبدالله ” ، اليوم الأربعاء، استيائه من أهازيج جماهير ” الأهلي ” المصري خلال مواجهة ” هورويا ” الغيني، ضد المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وتفاعل ” عبدالله ” مع الهاشتاق الذي أطلقته جماهير المملكة، دفاعًا ودعمًا لتركي آل الشيخ، على خلفية انسحابه من الاستثمار في مصر.

ونشر أيقونة الكرة السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين القصير ” تويتر ” تغريدة قال فيها : ” مصربلد شقيق، ولكن مابدر من تجاوز مسيء ومؤسف من فئة يمس سيدة فاضلة، ووالدة للجميع هو مساس بفطرة النفس البشرية السليمة ” .

والجدير بالذكر أن المستشار ” تركي آل الشيخ ” مالك نادي بيراميدز، أعلن أول أمس الإثنين، انسحابه من الاستثمار في مصر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1811 ] نشر منذ 1 ساعة

خيرا تعمل شرا تلقي كلامهم بذي مرفوض ومردود عليهم لايمثلون الا انفسهم ——مانقول الا حسبنا ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 20 دقيقة

الشعب المصري تتعداهم تجاوز 100مليون
لايجوز انه مجموعه تافه تجاوزو حد الادب
ان نكره الجميع

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