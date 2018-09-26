هل المدير أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم لدى الموظفين؟ النمر يوضح

علي القحطاني(صدى):

قال الدكتور خالد النمر، ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين أن أحد زملائه في العمل يؤكد بأن مديره هو من تسبب له في الضغط والسكري متسائلاً: هل كلامه صحيح؟.

وأجاب ” النمر ” على التساؤل في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلا: ” إن ارتفاع الضغط والسكري لهما عدة عوامل مشتركة ومن مسبباتهما المعروفة التوتر والضغط النفسي الشديد، وقد يكون ذلك الانفعال الشديد المستمر لعدة أشهر هو القشة التي قصمت صحة ذلك الموظف ” .