هل المدير أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم لدى الموظفين؟ النمر يوضح
قال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين أن أحد زملائه في العمل يؤكد بأن مديره هو من تسبب له في الضغط والسكري متسائلاً: هل كلامه صحيح؟.
وأجاب ” النمر ” على التساؤل في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلا: ” إن ارتفاع الضغط والسكري لهما عدة عوامل مشتركة ومن مسبباتهما المعروفة التوتر والضغط النفسي الشديد، وقد يكون ذلك الانفعال الشديد المستمر لعدة أشهر هو القشة التي قصمت صحة ذلك الموظف ” .
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