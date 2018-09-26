بالفيديو.. تعرف على مشاعر سدنة بيت الله الحرام عند فتح باب الكعبة المشرفة 

نايف السالم(صدى):

تحدث الأستاذ زيني بن زيني الشيبي عن شرف خدمة الكعبة المشرفة مع إيمان شيخين معدة ومقدمة برنامج الهوا سعودي عبر إذاعة الرياض و قال:

مهنة السدانة من المهن التي أعزنا الله بها و رسوله صلى الله عليه وسلم لخدمة الكعبة المشرّفة.

و عن غسل الكعبة المشرّفة قال الشيبي إن غسل الكعبة يتم في منتصف شهر محرم من كل عام وذلك إحياءً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- وبمشاركة سدنة الكعبة وعلى رأسهم كبير السدنة فضيلة الشيخ الدكتور صالح الشيبي و عدد من المسؤولين.

و بسؤاله عن مشاعره عند مسح جدران بيت الله الحرام من الداخل قال : لا شك أنه شرف عظيم و شعور لا يوصف و نسأل الله أن يرزقنا الأدب في هذا المكان و أن نكون بإذن الله على قدر المسؤولية و عند حسن ظن الله عز وجل بنا أولاً و أخيراً.

يُذكر أن برنامج الهوا سعودي يذاع عند الساعة 11 صباحاً من الأحد إلى الخميس على إذاعة الرياض.