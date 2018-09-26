” هنا فرسان ” مصرع مدير مكتب الكهرباء وإصابة آخرين.. التفاصيل الكاملة عن الجريمة

تركي السالم(صدى):

هنا فرسان، حيث شهد مكتب الكهرباء جريمة بشعة ارتكبها وافد فلبيني، راح ضحيتها مدير المكتب أحمد محمد نسيب، وأحد الموظفين طعنًا.

مع الوقت، تنكشف المزيد من أسرار الحادث وذلك على لسان شقيق موظف مصاب وشاهد عيان على الجريمة، حيث أكد أنه بعدما نفَّذ الجاني جريمته في الوافد الأول وهو من جنسية باكستانية أخذ يركض خلف فلبيني، ومدير المكتب، وهما يفرّان منه.

وأضاف أن الجريمة لم ترتكب داخل مكتب المدير، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد بعينة لحظة مقتل المدير حيث إنه توجه على الفور لإبلاغ أمن المنشآت التي باشرت فوراً.

وأوضح أن الجاني الفلبيني أخذ طفاية الحريق وقام برشها على شقيقه لذلك فهو يرقد في العناية المركزة متأثراً من البودرة، مؤكدًا ان الجاني قُتل نتيجة مقاومته الأمن بعدما نفذ جريمته، وقتل وافداً باكستانياً ومدير المكتب، وأصاب فلبينياً آخر، وشقيقي الذي أصيب متأثراً بالبودرة.

وفي سياق متصل، كشف مدير فرع الشركة السعودية للكهرباء بجازان، تفاصيل أخرى عن الجريمة، مشيرًا إلى أن القتيل تدخل لفض نزاع بين عمالة أجنبية فتعرض للطعن ما أدى لوفاته.

وأشار المهندس علي آل عطيف، إلى أن الحادق نتج عنه مصرع عامل باكستاني متعاقد مع أحد مقاولي الشركة، وإصابة آخران أحدهما فلبيني الجنسية، مضيفًا أن الجاني أصيب أثناء مقاومته الشرطة ونقل إلى المستشفى.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء قد أعلنت عن مصرع أحد منسوبيها وعامل يتبع لأحد المقاولين المتعاقدين مع الشركة، بعد تعرضهما للطعن بسكين، مشيرة إلى إصابة آخرين في العملية.