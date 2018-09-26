” سلمان آل خليفة ” يعلن ترشحه لولاية جديدة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

نواف السالم(صدى):

أعلن البحريني ” سلمان بن إبراهيم آل خليفة ” رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن ترشحه لولاية جديدة على في الانتخابات المقررة العام المقبل.

وأوضح ” آل خليفة ” في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنه أعلن ترشحه لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الآسيوي، وذلك في الانتخابات التي ستجري في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المقرر في السادس من شهر أبريل 2019، في العاصمة الماليزية ” كوالالمبور ” ، علمًا أنه يتولى هذا المنصب منذ 2013.