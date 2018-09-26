ريال مدريد يستفسر عن صفقة لبايرن ميونيخ

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، أن ريال مدريد الإسباني استفسر عن صفقة محسومة لصالح بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقالت المصادر: ريال مدريد وغيره من كبار الأندية الأوروبية، استفسروا عن وضعية الفرنسي بنيامين بافارد، نجم شتوتجارت، بعد أدائه القوي في مونديال روسيا.

وأكدت المصادر أن هاتف مايكل ريشكه، المدير الرياضي لشتوتجارت، لم يتوقف في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن ذلك لم يغير من حقيقة انتقال اللاعب إلى بايرن ميونخ الصيف المقبل.