وفد المنتخب الوطني يُشارك في ورشة عمل ينظمها الاتحاد الآسيوي

نواف السالم(صدى):

يشارك يوم غدٍ الخميس وفد يمثّل المنتخب الوطني الأول في ورشة عمل ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم خلال الورشة التي ستقام في العاصمة الاماراتية أبوظبي استعراض لوائح البطولة والتنظيمات في كل المجالات الفنية والطبية والأمنية والتسويقية والإعلامية.

كما سيجري وفد المنتخب المشارك جولة مع وفود بقية المنتخبات المشاركة على الملاعب التي ستقام عليها مباريات البطولة والمعسكرات لاختيار المعسكر المناسب الذي يتوافق مع المتطلبات الفنية للمنتخب الوطني.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت المنتخب في المجموعة (E) إلى جانب منتخبات قطر، ولبنان، وكوريا الشمالية، وتنطلق منافسات البطولة في يناير المقبل، وستكون هذه النسخة هي الأولى التي سيشارك فيها 24 منتخبًا.