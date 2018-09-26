” الحبابي ” مديرا للإدارة بالمحكمة العامة بمحافظة الأفلاج

سعيد العجل(صدى):

أصدر فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الافلاج الشيخ الدكتور مبارك بن عبدالله الزايد قرار بتكليف الاستاذ ظافر بن عبدالله بن فارع الحبابي مديرا للادارة بالمحكمة العامة بمحافظة الافلاج

ويعتبر الحبابي من الكفاءات الادارية المميزة من حيث الاتقان والاخلاص في العمل.

من جانبه عبر ظافر الحبابي عن شكره لفضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الافلاج على هذه الثقه راجيا من الله التوفيق وأن يكون عند حسن ظن الجميع واعدا بتطوير العمل الاداري في المحكمة .

فيما تلقى الحبابي التهاني والتبريكات من زملاءه بهذه المناسبة .

صحيفة “ صدى ” تتقدم بالتهنئة للحبابي متمنين له التوفيق والسداد.