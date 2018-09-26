برعاية محافظ الطائف تعليم الكبار ” بنات ” تشارك في حفل اليوم الوطني بمنتزه الردف

بدرية المالكي(صدى):

برعاية معالي محافظ الطائف الاستاذ سعد بن مقبل الميموني ووسط حضور جماهيري تجاوز 200 الف مواطن ومواطنة من زوار منتزة الردف السياحي، و بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية – بنات الاستاذة : مها الزايدي وعدد من مديري الادارات للبنين والبنات شاركت الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في ادارة تعليم الكبار ( بنات ) من خلال مشروع روافد الخير بالاحتفاء باليوم الوطني ٨٨ وذلك بالتعاون والتنسيق مع أمانة الطائف ورابطة العمل التطوعي وقدتخلل الاحتفال توزيع الهدايا القيمة من انتاج متدربات الأحياء المتعلمة

واشاد معالي محافظ الطائف على جودة المنتج وجمال التصميم يذكر أن مشروع روافد الخير قد حصل على جائزة المركز الأول لجائزة محافظة الطائف للابداع .